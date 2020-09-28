«Она королева Шантеклера, что ли?» Глава «Самбо-70» — о неприглашении Загитовой на юбилей

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отсутствие олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на праздновании 50-летнего юбилея школы.

Напомним, ранее Лайшев объяснил отсутствие Загитовой тем, что она занята в проекте «Ледниковый период». После этого фигуристка заявила в «Инстаграме», что её не звали.

«Для меня как руководителя школы Алина – ученица. Это школа, которую она закончила, и я не должен её звать или не звать. Она должна прийти, быть в этой школе родной, со своими учителями, со своим тренерами. Это её дело, я её не должен звать. Она что, королева Шантеклера, что ли, чтобы я её куда-то звал? Я хорошо знаю её родителей, их уважаю. Они добрые простые люди.

Может, для Плющенко Загитова кто-то, а для меня она воспитанница школы «Самбо-70», которую мы любим, уважаем, и всегда рады ей, не только в день юбилея школы. У неё не должно быть привилегий и преимуществ. Ну надо — давайте я раскланяюсь как директор школы, которому 60 лет. Не должно быть так. Мы всегда рады ученицам нашей школы», — цитирует Лайшева «Р-Спорт».