«Красота по-русски!» Татьяна Навка опубликовала фотографии, сделанные на Валааме

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии, сделанные во время летнего путешествия на остров Валаам.

«По мотивам летнего путешествия. Русский простор, широта души и красота природы! Его величество Валаам! Дух захватывает от этих пейзажей, воздуха и атмосферы! Красота по-русски! Правда, воспоминания о лете невольно напоминают, что скоро зима… P. S.: Рекомендую к посещению», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Кроме Олимпийских игр Татьяна Навка в дуэте с Романом Костомаровым дважды выигрывала чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.