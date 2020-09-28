«Красота по-русски!» Татьяна Навка опубликовала фотографии, сделанные на Валааме
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии, сделанные во время летнего путешествия на остров Валаам.
«По мотивам летнего путешествия. Русский простор, широта души и красота природы! Его величество Валаам! Дух захватывает от этих пейзажей, воздуха и атмосферы! Красота по-русски! Правда, воспоминания о лете невольно напоминают, что скоро зима… P. S.: Рекомендую к посещению», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
Кроме Олимпийских игр Татьяна Навка в дуэте с Романом Костомаровым дважды выигрывала чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.
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