7-летний сын Плющенко выиграл турнир школы «Самбо-70». В ней работает Тутберидзе

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержал победу на турнире, посвящённом 50-летнему юбилею центра спорта и образования «Самбо-70». Об этом сообщает «Р-Спорт».

Плющенко-младший занял первое место в категории спортсменов первого юношеского разряда. За прокат на тему из кинофильма «Пираты Карибского моря» юный спортсмен набрал 36,57 балла. Программу ему поставили три специалиста: Александр Абт, Сергей Розанов и сам Плющенко.

Напомним, с «Самбо-70» сотрудничает тренер Этери Тутберидзе, у которой возник конфликт с Плющенко, после того как она опубликовала переписку его супруги Яны Рудковской с чемпионкой Олимпиады-2018 Алиной Загитовой.