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«По-моему, это уголовная статья». Плющенко — о «сливе» переписки Рудковской с Загитовой

«По-моему, это уголовная статья». Плющенко — о «сливе» переписки Рудковской с Загитовой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал то, что команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку его супруги Яны Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут.

Ещё раз хочу сказать: надо заниматься делами. Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов.

Я всегда говорил: я ни на кого не нападаю, только защищаюсь. Если мы возьмём все мои интервью, они будут только в виде защиты и контрвыпадов. Не надо меня трогать — переписки какие-то, ещё что-то. Информации у меня очень много.

Я никого не трогаю, не переманивал и не переманиваю. У меня нет этой привычки. Просто люди хватаются за то, что я когда-то сказал, что будут сенсации, и, если бы у меня было желание, я бы переманил с помощью финансов. Но я этого делать не хочу», — цитирует Плющенко Sport24.

«Вы совсем ку-ку?» Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой
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