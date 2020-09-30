Чемпионы Европы Синицина и Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России в Москве

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят на втором этапе Кубка России в Москве, сообщил тренер пары Александр Жулин.
«Вика и Никита выступят на московском этапе Кубка России. Готовимся, всё в порядке», — приводит слова Жулина ТАСС.
Второй этап Кубка России в Москве пройдёт с 10 по 13 октября.
Синицина и Кацалапов — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России. В середине июня спортсменка подтвердила, что возобновила тренировки на льду.
До апреля 2014 года Виктория выступала с Русланом Жиганшиным, с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013), чемпионами мира среди юниоров (2012), победителями юниорского финала Гран-при (2011).
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