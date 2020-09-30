11-летняя ученица Тутберидзе прыгнула тройной аксель на тренировке. Видео
11-летняя Любовь Рубцова, которая занимается в «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель на тренировке. Видео было опубликовано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».
Подписчики оценили навыки юной спортсменки.
«Очень круто, Любочка — молодец».
«Ух, ещё одна звездочка Этери Георгиевны».
«Молодец, очень высокий триксель».
В межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко ушли чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова. В отличие от Трусовой, совершившей переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».
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