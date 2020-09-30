11-летняя ученица Тутберидзе прыгнула тройной аксель на тренировке. Видео

11-летняя Любовь Рубцова, которая занимается в «Самбо-70» под руководством Этери Тутберидзе, исполнила тройной аксель на тренировке. Видео было опубликовано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Подписчики оценили навыки юной спортсменки.

«Очень круто, Любочка — молодец».

«Ух, ещё одна звездочка Этери Георгиевны».

«Молодец, очень высокий триксель».

В межсезонье из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко ушли чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова. В отличие от Трусовой, совершившей переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».