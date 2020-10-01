Алина Загитова не заявлена на этапы серии Гран-при в сезоне-2020/2021

Российская фигуристка Алина Загитова не заявлена ни на один из этапов серии Гран-при в сезоне-2020/2021, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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