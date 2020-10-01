Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская стали родителями.

«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Яны Рудковской в "Инстаграме".

Сын Рудковской и Плющенко родился 25 сентября.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.