Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская стали родителями.
«Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Яны Рудковской в "Инстаграме".
Сын Рудковской и Плющенко родился 25 сентября.
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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