Анна Щербакова: было бы очень круто выступать в паре с Нэйтаном Ченом

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, с кем хотела бы выступать, если бы решила попробовать себя в парном катании.
«Было бы очень круто, если была бы возможность выступать в паре с каким-нибудь крутым одиночником. Например, с Нэйтаном Ченом. Сейчас он, можно сказать, двигает историю фигурного катания вперёд.
С другой стороны, поражают девочки, которые идут в парное катание, потому что я очень боюсь. Не представляю, как можно делать поддержки, например. Мне всегда очень страшно, даже когда смотрю со стороны на парниц. Всегда отворачиваюсь, когда начинаются какие-то поддержки, когда их поднимают вверх. Мне намного спокойнее, когда на льду сама за себя отвечаю, точно знаю, что я делаю, и ни от кого не завишу», — сказала Щербакова в интервью для Nike.
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