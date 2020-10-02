12-летняя Вероника Жилина чисто исполнила четверной лутц на тренировке

12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке в академии «Ангелы Плющенко» безупречно прыгнула лутц в четыре оборота. Видео, на котором Жилина делает сложнейший элемент, исполняемый лишь немногими взрослыми фигуристками, опубликовано на странице тренера Сергея Розанова в «Инстаграме».

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.



Спортсменка является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе.



Ранее стало известно, что Жилиной покорился сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа. На соревнованиях фигуристка уже исполняла четверной тулуп.