12-летняя Вероника Жилина чисто исполнила четверной лутц на тренировке
12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке в академии «Ангелы Плющенко» безупречно прыгнула лутц в четыре оборота. Видео, на котором Жилина делает сложнейший элемент, исполняемый лишь немногими взрослыми фигуристками, опубликовано на странице тренера Сергея Розанова в «Инстаграме».
Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Спортсменка является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе.
Ранее стало известно, что Жилиной покорился сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа. На соревнованиях фигуристка уже исполняла четверной тулуп.
12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп
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