Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

12-летняя Вероника Жилина чисто исполнила четверной лутц на тренировке

12-летняя Вероника Жилина чисто исполнила четверной лутц на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке в академии «Ангелы Плющенко» безупречно прыгнула лутц в четыре оборота. Видео, на котором Жилина делает сложнейший элемент, исполняемый лишь немногими взрослыми фигуристками, опубликовано на странице тренера Сергея Розанова в «Инстаграме».

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Спортсменка является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе.

Ранее стало известно, что Жилиной покорился сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа. На соревнованиях фигуристка уже исполняла четверной тулуп.

12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020