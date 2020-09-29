12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп

12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке в академии «Ангелы Плющенко» исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп. Видео, на котором Жилина делает сложнейший элемент, опубликовано на странице «Ангелов Плющенко" в «Инстаграме».

«Вероника Жилина, 3 аксель + 3 тулуп. Группа Евгения Плющенко и Сергея Розанова. Всем отличного вечера», — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко" в «Инстаграме».

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Спортсменка является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе.