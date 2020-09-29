12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп
12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке в академии «Ангелы Плющенко» исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп. Видео, на котором Жилина делает сложнейший элемент, опубликовано на странице «Ангелов Плющенко" в «Инстаграме».
«Вероника Жилина, 3 аксель + 3 тулуп. Группа Евгения Плющенко и Сергея Розанова. Всем отличного вечера», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко" в «Инстаграме».
Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Спортсменка является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе.
Плющенко рассказал подробности ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе
- 29 сентября 2020
-
00:02
- 28 сентября 2020
-
23:25
-
21:52
-
21:10
-
20:19
-
19:35
-
19:14
-
19:03
-
18:28
-
17:24
-
16:16
-
14:59
-
14:52
-
12:51
-
12:16
-
11:16
-
09:19
- 27 сентября 2020
-
22:26
-
20:58
-
15:24
-
14:40
-
13:58
-
10:53
-
09:56
- 26 сентября 2020
-
22:32
-
20:45
-
18:49
-
15:53
-
13:59
-
13:42
-
13:03
-
12:51
-
12:35
- 25 сентября 2020
-
23:47
-
23:34
Партнерский контент