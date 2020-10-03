Ольга Бузова — о дебюте в «Ледниковом периоде»: иногда даже дыхание теряла
Телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова поделилась впечатлениями от первого выступления в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Партнёром Ольги стал олимпийский чемпион в команде Дмитрий Соловьёв.
«После первого выступления хочется спросить: А можно еще раз повторить? Почему только один шанс, одна жизнь? Меня очень часто критикуют и почему-то думают, что меня это цепляет. Да, обидно. Но самый жёсткий критик — это я сама. Был стресс, нервы, так что как я выступила — сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла», — приводит слова Бузовой «Комсомольская правда».
Первый выпуск очередного сезона телешоу «Ледниковый период» вышел в эфир Первого канала сегодня, 3 октября.
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