Сотникова заявила, что создала свою школу, чтобы конкурировать с Плющенко и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, открывшая школу Sotka School, заявила о готовности составить конкуренцию тренерским группам Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
«Готова ли конкурировать с Плющенко и Тутберидзе? Конечно же готова. Иду на это, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь.
Тройные аксели, четверные — готова на всё, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм. Не начну работать с ребёнком, чьё тело не готово физически. Зачем мне лечить травмы полтора месяца, когда сначала надо наработать физику, подготовить ребенка морально, а потом уже делать четверные.
В моей школе ещё нет спортсменов такого уровня, как у Плющенко или Тутберидзе. Работаю с другими тренерами, отслеживаю. Я главный тренер», — цитирует Сотникову ТАСС.
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