Загитова и Валиева зажигательно станцевали под Don't Worry Be Happy. Видео

В «инстаграме» teamzagitova появилось видео, как российские фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, зажигательно танцуют под известный хит Бобби Макферрина Don't Worry Be Happy.

Подписчикам понравилось видео. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Установку поняли, приняли. Как же она кайфуе-ет».

«Вот Алинка молодец. Пока взрослые дяденьки и тётеньки бегают по сайтам хейтерят, Алина тренируется и заряжает нас позитивом. Обожаю эту девушку».

«Любимая приколистка! Любые кадры хочется смотреть бесконечно!»

«Каждый раз, когда вижу подобные видео, ловлю себя на мысли, что девочки, хоть и конкурентки, вне соревнований ведут себя намного цивилизованней, чем многие болельщики».