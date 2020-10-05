Загитова и Валиева зажигательно станцевали под Don't Worry Be Happy. Видео
В «инстаграме» teamzagitova появилось видео, как российские фигуристки Алина Загитова и Камила Валиева, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, зажигательно танцуют под известный хит Бобби Макферрина Don't Worry Be Happy.
Подписчикам понравилось видео. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.
«Установку поняли, приняли. Как же она кайфуе-ет».
«Вот Алинка молодец. Пока взрослые дяденьки и тётеньки бегают по сайтам хейтерят, Алина тренируется и заряжает нас позитивом. Обожаю эту девушку».
«Любимая приколистка! Любые кадры хочется смотреть бесконечно!»
«Каждый раз, когда вижу подобные видео, ловлю себя на мысли, что девочки, хоть и конкурентки, вне соревнований ведут себя намного цивилизованней, чем многие болельщики».
Актёр Дмитрий Ермак показал фото с Алиной Загитовой
- 5 октября 2020
-
10:34
-
09:17
-
00:57
- 4 октября 2020
-
22:45
-
22:01
-
20:47
-
20:11
-
18:52
-
18:15
-
16:31
-
12:52
-
12:11
-
00:03
- 3 октября 2020
-
22:51
-
22:27
-
22:20
-
21:28
-
19:29
-
17:34
-
17:00
-
10:30
-
00:47
- 2 октября 2020
-
22:56
-
22:17
-
21:14
-
20:56
-
20:34
-
19:44
-
19:08
-
18:45
-
17:24
-
16:31
-
16:24
-
16:09
-
15:11
Партнерский контент