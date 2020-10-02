Актёр Дмитрий Ермак показал фото с Алиной Загитовой

Известный российский актёр и певец Дмитрий Ермак опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Также на фото есть его шестилетний сын Елисей.

«Ребята, моя миссия выполнена! Очное знакомство состоялось.

Я признался, что главный болельщик Алины, а Алина, оказывается, смотрела меня в «Призраке оперы», когда готовила свою короткую программу прошлого сезона. Ну и сын теперь имеет фото с олимпийской чемпионкой!» — написал актёр, прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дмитрия Ермака.

Ранее Алина Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, обратилась к своим болельщикам.