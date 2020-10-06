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Источник: Елена Ильиных не стала работать с Косторной, несмотря на желание Алёны

Источник: Елена Ильиных не стала работать с Косторной, несмотря на желание Алёны
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных, которая недавно стала тренером в академии двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, работает только с Александрой Трусовой, а с Алёной Косторной — нет, несмотря на желание спортсменки. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Причина такого решения руководства академии состоит в том, что в «Ангелах Плющенко» стараются минимизировать пересечения Косторной и Трусовой как на катке, так и за его пределами.

Напомним, Косторная и Трусова перешли в тренерскую академию Плющенко в межсезонье-2020, до этого они выступали под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Трусова перестала работать с тренером Сергеем Розановым, который перешёл от Тутберидзе к Плющенко одновременно с ней.

Трусова перестала работать с тренером Розановым
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