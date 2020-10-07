Волосожар: надеюсь, мои ученики будут бороться со спортсменами Плющенко и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала открытие собственной школы фигурного катания. Волосожар призналась, что рассчитывает вмешаться в конкуренцию тренерских школ Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.
«Сначала собираюсь вырастить маленьких чемпионов, а впоследствии, надеюсь, они будут бороться со спортсменами, которые есть у Евгения, Этери Георгиевны, наших профессионалов.
Насколько сложно совмещать семью, тренировки и участие в «Ледниковом периоде»? Да, для себя я расписала весь график. Всё свободное время провожу на льду. У меня есть команда, мастер спорта Алексей Васильев, который занимается организационными вопросами. Я как главный тренер смотрю на работу фигуристов, анализирую прогресс. Пока я не тот тренер, который каждый день стоит на льду. Но думаю, к этому мы обязательно придём», — приводит слова Волосожар Sport24.
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