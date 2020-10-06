Волосожар — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: я была ошарашена

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар призналась, что не ожидала возвращения российской фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Медведева после двух лет тренировок с канадским специалистом Брайаном Орсером решила вернуться к Тутберидзе.
«Я была ошарашена, новость внезапная. Для Евгении возвращение к Этери Георгиевне — хороший вариант. Рада, что они нашли точки соприкосновения, точки возврата в каком-то смысле. У них был прекрасный тандем, команда. Сейчас сложно перемещаться по стране и миру, рациональное зерно в этом решении есть.
Знаю, что Брайан Орсер — прекрасный тренер. Думаю, они обсудили рабочие моменты и поняли, что по видеосвязи у спортсменки нет той отдачи, нет ощущения взаимодействия. Я сама работаю тренером в своём Центре фигурного катания и понимаю, насколько это сложная материя — эмоциональная связь с учеником. Так что, вероятно, это была весомая причина», — цитирует Волосожар Sport24.
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