Ягудин показал фото с выпускного и предложил найти себя. Татьяна Тарасова отреагировала

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, которая, по его словам, сделана в день выпускного вечера. Спортсмен предложил найти себя подписчикам.

«Поиграем? Найдите Алексея Константиновича. Хотя это же сложно...» — подписал он фото.

«Я узнала, подсказывать?» — написала в комментариях заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, под руководством которой Ягудин выиграл Олимпиаду.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Многие подписчики определили, что Алексей стоит во втором ряду четвёртый слева.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.