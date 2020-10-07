Ягудин показал фото с выпускного и предложил найти себя. Татьяна Тарасова отреагировала

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, которая, по его словам, сделана в день выпускного вечера. Спортсмен предложил найти себя подписчикам.
«Поиграем? Найдите Алексея Константиновича. Хотя это же сложно...» — подписал он фото.
«Я узнала, подсказывать?» — написала в комментариях заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, под руководством которой Ягудин выиграл Олимпиаду.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Многие подписчики определили, что Алексей стоит во втором ряду четвёртый слева.
40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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