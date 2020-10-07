Бывшая фигуристка Елена Радионова рассказала, почему занимается спортом

Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании, российская фигуристка Елена Радионова, недавно завершившая карьеру, рассказала, что значит для неё спорт.

«Что для меня спорт? Я люблю заниматься спортом и постоянно открываю для себя его новые виды. Летом, зимой, весной, осенью — никогда не поздно начать новый виток дружбы со спортом, просто нужно найти то направление, которое будет приносить удовольствие именно вам. Не потому, что это сейчас модно, не потому, что надо.

Спорт — это любовь и здоровье. Любовь к своему телу и каждому движению. Здоровье и молодость на долгие годы. Полезная привычка, которая легко становится неотъемлемой частью каждого человека. Почему бы не сделать себе этот бесценный подарок? Занимайтесь спортом, правильно питайтесь и помните, что каждый день — время, которое нужно тратить с пользой для себя!» — написала Радионова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Радионовой в «Инстаграме».