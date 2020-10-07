Максим Траньков: хочу быть тренером, который привёл свою пару к Олимпийским играм

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о своих целях на ближайшие Олимпийские игры, которые должны пройти в 2022 году в Китае.

«Сейчас я тренирую пару Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Этим и стараюсь жить. Много времени было потеряно, в том числе и с моими проектами. И сейчас сложилось так, что особо ледовых шоу нет, я отказался от «Ледникового периода», чтобы попытаться с ребятами вернуться на их прежний уровень.

Год я честно отработал, но ребятам нужна была помощь — они сами её попросили. Я пытался помочь им точечно, не являясь тренером этой пары. Если я с ними проработал, то в сумме и двух месяцев не наберется, я думаю. В этом году они попросили меня сосредоточиться на работе с ними, я всё взвесил, поставил себе определённую цель. Я был на Олимпийских играх как спортсмен дважды, был как сотрудник Первого канала в Пхёнчхане. Я хочу работать на Олимпийских играх как тренер, хочу быть у бортика. Для меня это сейчас очень важно, и для этого всё есть. Я хочу быть тренером, который привёл свою пару к Олимпийским играм.

Многое упиралось в «Ледниковый период», но я смог отказаться от этого проекта, потому что у меня есть пара», — приводит слова Транькова ТАСС.