«Мой Мир». Елена Ильиных показала милые фото с сыном

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала милые фотографии с сыном.

«Мой Мир», — написала фигуристка.

Посмотреть фотографии можно на странице Елены Ильиных в "Инстаграме".

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. В августе Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко».

На данный момент Ильиных вместе с певцом Владом Топаловым принимает участие в шоу «Ледниковый период».