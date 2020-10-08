«Мой Мир». Елена Ильиных показала милые фото с сыном
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных на своей странице в «Инстаграме» опубликовала милые фотографии с сыном.
«Мой Мир», — написала фигуристка.
Посмотреть фотографии можно на странице Елены Ильиных в "Инстаграме".
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. В августе Ильиных приступила к работе в академии «Ангелы Плющенко».
На данный момент Ильиных вместе с певцом Владом Топаловым принимает участие в шоу «Ледниковый период».
«Без лишних слов». Елена Ильиных показала фото с Владом Топаловым
- 8 октября 2020
-
11:00
-
09:43
- 7 октября 2020
-
23:50
-
23:04
-
21:50
-
21:42
-
21:26
-
20:20
-
20:05
-
19:41
-
19:28
-
19:08
-
18:16
-
18:02
-
17:34
-
15:41
-
13:26
-
12:37
-
12:17
-
11:15
-
11:03
-
10:44
-
09:20
- 6 октября 2020
-
23:32
-
20:35
-
19:41
-
18:42
-
16:15
-
14:36
-
12:30
-
10:40
-
10:03
-
00:24
- 5 октября 2020
-
23:24
-
21:53
Партнерский контент