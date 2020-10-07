«Без лишних слов». Елена Ильиных показала фото с Владом Топаловым

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с певцом Владом Топаловым. Напомним, Ильиных и Топалов являются партнёрами по проекту «Ледниковый период».
«Без лишних слов, просто спасибо!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
Вот как отреагировали подписчики на пост спортсменки.
«Лена, вы прям испугали меня, я очень надеюсь, что у вас всё хорошо, все без травм и вы остаётесь в проекте».
«Думаю, что пост как раз таки о том, что всё хорошо! Вы лучшие!»
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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