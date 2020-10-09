«Доброе или нет, но утро точно». Евгения Медведева показала видео из больницы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео из больницы.

Напомним, сегодня, 9 октября, Медведева находится в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии. Вчера, 8 октября, стало известно, что из-за проблем со спиной спортсменка снялась со второго этапа Кубка России, который пройдёт с 10 по 13 октября.

«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — подписала она видео.

Напомним, это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.

20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.