Оксана Баюл вспомнила свой сентябрьский пост в «Инстаграме» о Евгении Медведевой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл вспомнила свой пост в «Инстаграме» от 16 сентября, после того как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась со второго этапа Кубка России. Напомним, 16 сентября Баюл, комментируя возвращение Медведевой к Этери Тутберидзе, написала: «Зачем соревноваться с 12-летними девочками? Хуже всего — это что-то кому-то доказывать. Ты и так уже чемпионка».
«Мой первый пост от 16 сентября и сегодня… Желаю Жене скорейшего выздоровления», — написала Баюл в своём «инстаграме».
Напомним, Медведева снялась с этапа Кубка России в Москве из-за проблем со спиной. Второй этап Кубка России пройдёт с 10 по 13 октября. Это уже не первое снятие Медведевой из-за травмы. В сентябре 20-летняя спортсменка по аналогичной причине пропустила этап Кубка России в Сызрани.
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