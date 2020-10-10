Синицина и Кацалапов захватили лидерство на этапе Кубка России в Москве после ритм-танца

Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство в соревновании танцевальных дуэтов после первого вида программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который стартовал сегодня, 10 октября, в Москве.
За исполнение ритм-танца дуэт получил от судей 89,52 балла, опередив занявших второе место Аннабель Морозову и Андрея Багина более чем на 11 очков. Третьи перед произвольным танцем — Екатерина Миронова и Евгений Устенко
Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва.
Танцы. Ритм-танец
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) — 89,52 балла
2. Аннабель Морозов / Андрей Багин (Пермский край) — 77,03
3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) — 60,42
4. Софья Карташова / Илья Карпов (Свердловская область) — 51,17
5. Елизавета Пасечник / Егор Колосовский (Нижегородская область) — 40,67.
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