Соколовская объяснила, почему Самарин катается без четверных прыжков на этапе КР в Москве

Светлана Соколовская, тренер серебряного призёра чемпионата Европы 2019 года Александра Самарина, объяснила, почему подопечный выступает на этапе Кубка России в Москве без четверных прыжков.

Самарин пропустил первый этап Кубка России в Сызрани, чтобы восстановиться после травмы спины, полученной в результате падения на контрольных прокатах сборной России. Александр занимает четвёртое место после короткой программы.

«Ему остался ещё один укол, но Саша не захотел сниматься с московского этапа Кубка страны. Где как не на домашнем льду накатывать программы, ему нужен соревновательный момент, это важная часть восстановления. После контрольных прокатов было всего четыре тренировки, четверные на тренировках мы ещё не делали — ни лутц, ни флип, ни риттбергер. Только сегодня утром на тренировке он впервые после травмы сделал четверной тулуп.

В произвольной четверные пока не планируем, будет упрощённый вариант. И только после этого уже можно будет восстанавливать четверные", — приводит слова Соколовской ТАСС.