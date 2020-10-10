Камила Валиева: старалась не думать, что Кубок России — мой первый взрослый турнир

Лидирующая после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве Камила Валиева прокомментировала прокат.
«Выступление на этом этапе Кубка России для меня, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Помогло, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на прокате.
Короткая программа у меня новая. Программа про птицу, которая мечется в клетке, хочет вырваться на свободу, чтобы парить, летать, и ей это удаётся. Вот это и стараюсь показать. Потому и костюм такой, подобраны цвета – белый, небесно-голубой… Когда в первый раз увидела платье, оно мне очень понравилось — настолько красивое. А когда костюм нравится, это добавляет эмоций и уверенности.
Но дело не только в костюме. Перед стартом ты должен быть уверен в себе. А уверенность дает работа на тренировках. К этому старту я была готова, каждый день мы оттачивали программу, прыжки, катали её целиком. Так что прокатом довольна. Но, как всегда говорю, есть к чему стремиться, над чем работать», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.
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