Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Камила Валиева: старалась не думать, что Кубок России — мой первый взрослый турнир

Камила Валиева: старалась не думать, что Кубок России — мой первый взрослый турнир
Фигурное катание / Кубок России 0

Лидирующая после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве Камила Валиева прокомментировала прокат.

«Выступление на этом этапе Кубка России для меня, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Помогло, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на прокате.

Короткая программа у меня новая. Программа про птицу, которая мечется в клетке, хочет вырваться на свободу, чтобы парить, летать, и ей это удаётся. Вот это и стараюсь показать. Потому и костюм такой, подобраны цвета – белый, небесно-голубой… Когда в первый раз увидела платье, оно мне очень понравилось — настолько красивое. А когда костюм нравится, это добавляет эмоций и уверенности.

Но дело не только в костюме. Перед стартом ты должен быть уверен в себе. А уверенность дает работа на тренировках. К этому старту я была готова, каждый день мы оттачивали программу, прыжки, катали её целиком. Так что прокатом довольна. Но, как всегда говорю, есть к чему стремиться, над чем работать», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.

Валиева лидирует после короткой программы на этапе КР в Москве, Трусова — третья
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020