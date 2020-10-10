Валиева лидирует после короткой программы на этапе КР в Москве, Трусова — третья

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве. Второе место заняла её подруга по школе «Самбо-70» Дарья Усачёва. Третий результат показала Александра Трусова, перешедшая в межсезонье в академию Евгения Плющенко. Трусова попыталась исполнить аксель в 3,5 оборота, но допустила ошибку при приземлении.

Произвольную программу женщины покажут завтра, 11 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Второй этап. Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 85,10

2. Дарья Усачёва (Москва) – 80,39.

3. Александра Трусова (Москва) – 75,77.

4. Анна Фролова (Москва) – 68,76.

5. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 67,10.