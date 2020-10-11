Завершившая карьеру Радионова поделилась эмоциями после проката на Кубке России в Москве

Российская фигуристка Елена Радионова, завершившая профессиональную карьеру, поделилась эмоциями после выступления на этапе Кубка России в Москве.

«Для меня была большая честь сегодня вновь выступать на льду с показательным номером на этапе Кубка России.

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Для меня это было очень волнительно, потому что давно я не испытывала таких эмоций, как на выступлениях.

Подходя к катку, я вновь почувствовала те родные эмоции, которые были на соревнованиях.



Для меня эти чувства очень ценные, потому что фигурное катание для меня — это не просто слово, это та часть меня, моего сердца, которая останется со мной навсегда. И я была счастлива сегодня выступать.

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Очень соскучилась! И хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня меня поддержать.

Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания за возможность выступить сегодня. Для меня это было очень почётно.



Была удостоена почетного знака ФФККР за достижения в фигурном катании. Получила колоссальные эмоции! Была сегодня очень счастлива, это выступление запомнится мне навсегда», — написала Радионова на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на странице Елены Радионовой в "Инстаграме". Права на видео принадлежат Первому каналу.