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Навка призналась, что ревнует Костомарова к партнёрше по «Ледниковому периоду»

Навка призналась, что ревнует Костомарова к партнёрше по «Ледниковому периоду»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьянка Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, прокомментировала его выступление на шоу «Ледниковый период». Экс-фигуристка призналась, что ревнует Костомарова к партнёрше — телеведущей Регине Тодоренко.

«Рома тебя поддерживает, а ты даёшь ему эту возможность. Поймала себя на мысли, что ревную. Белой ревностью, правда! Это было потрясающе и очень пронзительно», — приводит слова Навки «Газета.Ru» со ссылкой на эфир Первого канала.

Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы. У 45-летней Татьяны две дочери – 20-летняя Александра Жулина и Надя Пескова, которой в августе исполнилось шесть лет.

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