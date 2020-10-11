Роднина: не верю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте про альтруизм

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос, нужно ли вводить в фигурном катании контрактную систему.

«В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников — контракты с федерацией и наверняка есть какие-то договоры с тренером. Никогда не поверю, что Этери Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.



Есть договорённости с родителями девочек, договорённости, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.



На чьей я стороне? Я уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось», — приводит слова Родниной «Советский спорт».