Роднина: не верю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте про альтруизм
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос, нужно ли вводить в фигурном катании контрактную систему.
«В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников — контракты с федерацией и наверняка есть какие-то договоры с тренером. Никогда не поверю, что Этери Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.
Есть договорённости с родителями девочек, договорённости, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.
На чьей я стороне? Я уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось», — приводит слова Родниной «Советский спорт».
«У нас спортсмен не может работать как крепостной». Ирина Роднина — о системе трансферов
- 11 октября 2020
-
15:56
-
15:37
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
13:44
-
12:45
-
12:34
-
11:14
-
10:33
-
10:08
-
09:58
-
09:30
-
09:00
-
00:17
- 10 октября 2020
-
23:28
-
22:17
-
22:10
-
22:02
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:13
-
19:56
-
19:24
-
18:57
-
18:34
-
18:21
-
18:08
-
17:27
-
16:06
-
15:43
-
14:52
-
12:18
- 9 октября 2020
-
22:30
Партнерский контент