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Роднина: не верю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте про альтруизм

Роднина: не верю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте про альтруизм
Фигурное катание 0

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина ответила на вопрос, нужно ли вводить в фигурном катании контрактную систему.

«В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников — контракты с федерацией и наверняка есть какие-то договоры с тренером. Никогда не поверю, что Этери Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.

Есть договорённости с родителями девочек, договорённости, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.

На чьей я стороне? Я уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

«У нас спортсмен не может работать как крепостной». Ирина Роднина — о системе трансферов
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