Прерванный произвольный танец Синициной и Кацалапова на втором этапе Кубка России. Видео

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не сумели завершить произвольную программу и снялись со второго этапа Кубка России в Москве. Предлагаем вашему вниманию видеозапись выступления.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть запись можно на сайте Первого канала.
После короткой программы Синицина и Кацалапов лидировали среди танцевальных дуэтов. За исполнение ритм-танца дуэт получил от судей 89,52 балла и опередил занявших второе место Аннабель Морозов и Андрея Багина более чем на 11 очков. Третьими перед произвольным танцем были Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019).
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