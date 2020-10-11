Прерванный произвольный танец Синициной и Кацалапова на втором этапе Кубка России. Видео

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не сумели завершить произвольную программу и снялись со второго этапа Кубка России в Москве. Предлагаем вашему вниманию видеозапись выступления.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть запись можно на сайте Первого канала.

После короткой программы Синицина и Кацалапов лидировали среди танцевальных дуэтов. За исполнение ритм-танца дуэт получил от судей 89,52 балла и опередил занявших второе место Аннабель Морозов и Андрея Багина более чем на 11 очков. Третьими перед произвольным танцем были Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020), бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019).