Александра Трусова: хочу чисто кататься на каждом старте. Пока это мне не удаётся

Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве. Трусова чисто выполнила два четверных тулупа – в каскаде и сольный, но упала с четверного лутца и ошиблась на каскаде из двух тройных прыжков.



«Сегодня из четверных немного не получился лутц. Хотелось бы, конечно, исполнять чисто. Лутц и риттбергер. Не знаю, почему с него упала. В принципе, я на нём не ошибаюсь, на тренировках всегда исполняю чисто. Волнение всегда присутствует на соревнованиях, но мы будем больше работать на тренировках, в том числе над четверными. Над катанием, над вращением, над всем.



В короткой программе не получился аксель. Я готовилась к этому старту сделать именно аксель, ставила такую цель. Не всё получилось, но я, в принципе, довольна. Хочу чисто кататься на каждом старте. Пока это мне не удаётся, но надеюсь, что дальше всегда буду кататься чисто», — сказала Трусова Первому каналу.

Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве