Александра Трусова: хочу чисто кататься на каждом старте. Пока это мне не удаётся

Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве. Трусова чисто выполнила два четверных тулупа – в каскаде и сольный, но упала с четверного лутца и ошиблась на каскаде из двух тройных прыжков.
«Сегодня из четверных немного не получился лутц. Хотелось бы, конечно, исполнять чисто. Лутц и риттбергер. Не знаю, почему с него упала. В принципе, я на нём не ошибаюсь, на тренировках всегда исполняю чисто. Волнение всегда присутствует на соревнованиях, но мы будем больше работать на тренировках, в том числе над четверными. Над катанием, над вращением, над всем.
В короткой программе не получился аксель. Я готовилась к этому старту сделать именно аксель, ставила такую цель. Не всё получилось, но я, в принципе, довольна. Хочу чисто кататься на каждом старте. Пока это мне не удаётся, но надеюсь, что дальше всегда буду кататься чисто», — сказала Трусова Первому каналу.
- 11 октября 2020
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:29
-
20:22
-
19:50
-
19:45
-
19:15
-
18:10
-
17:24
-
16:38
-
15:56
-
15:37
-
15:20
-
15:09
-
14:50
-
13:44
-
12:45
-
12:34
-
11:14
-
10:33
-
10:08
-
09:58
-
09:30
-
09:00
-
00:17
- 10 октября 2020
-
23:28
-
22:17
-
22:10
-
22:02
-
21:30
-
21:03
-
20:44
-
20:13