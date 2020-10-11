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Тарасова: вижу Трусову в этой программе, но не Джульеттой

Тарасова: вижу Трусову в этой программе, но не Джульеттой
Фигурное катание / Кубок России 0

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировал выступление Александры Трусовой на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Трусова упала с четверного лутца и смазала каскад с тройным лутцем, зато дважды исполнила четверной тулуп – сольно и в каскаде.

«Трусова испортила лутц-ритбергер, а остальное — ничего. Мне показалось, что она немного поспешила с лутцем, не вышла до конца наверх. Крутка на этот лутц была сумасшедшая, и она не смогла оттуда выехать. Что касается программы, то я вижу в ней Сашу, но не Джульеттой.

И всё равно она катается очень музыкально. Тулупы просто потрясающие у неё, можно учить кого угодно. Какая точная спина на выезде! Она тоже выдающаяся девочка, хотя она другая девочка (по сравнению с Валиевой). Саша любит эти прыжки, стала лучше вращаться, лучше едет. Например, её попадание в музыку на дорожке меня просто удивило. Она исполнила суперэлемент и показала, что слышит музыку, идёт в неё.

Мы рады видеть тебя, Саша. Рады, что ты улыбаешься. И мы хотим, чтобы ты улыбалась, детка. Но и чтобы работала над своими ошибками, Сашенция»,- сказала Тарасова Первому каналу.

Фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России в Москве
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