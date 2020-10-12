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Канадский комментатор Бартон восхитился прокатами фигуристок на втором этапе Кубка России

Канадский комментатор Бартон восхитился прокатами фигуристок на втором этапе Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Бывший канадский фигурист, а ныне комментатор Тед Бартон прокомментировал выступление российских фигуристок на втором этапе Кубка страны в Москве.

«Посмотрел женские прокаты. Насколько интересным будет чемпионат России? Саша Трусова прогрессирует и достаточно сделала. Камила Валиева замечательная, но допустила несколько ошибок, которые дорого обошлись. Дарья Усачёва каталась очень хорошо, но ей не хватало квадов или тройного акселя. И никогда нельзя забывать об Анне Щербаковой и Алёне Косторной», — написал Бартон на своей странице в "Твиттере".

В произвольной программе Трусова чисто исполнила два четверных тулупа, один из которых в каскаде с тройным, и упала при приземлении с четверного лутца. Этот контент позволил ей опередить лидировавшую после короткой программы Камилу Валиеву, которая отлично исполнила четверной тулуп в каскаде с двойным, но упала с сольного четверного тулупа.

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