Третий этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт без зрителей
Третий этап сезона-2020/2021 Кубка России по фигурному катанию пройдёт без зрителей. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Соревнования пройдут в Сочи на тренировочном катке рядом с ареной «Айсберг» с 23 по 27 октября.
«Зрители на турнир допускаться не будут», — приводит слова Когана ТАСС.
Первый этап Кубка России в Сызрани прошёл с ограниченным числом зрителей на трибунах (50% от вместимости арены). На втором в сезоне этапе в Москве зрители были допущены только на субботние и воскресные выступления.
Напомним, на первом этапе победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова, на втором этапе первенствовала Александра Трусова.
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