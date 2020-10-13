Третий этап Кубка России по фигурному катанию пройдёт без зрителей

Третий этап сезона-2020/2021 Кубка России по фигурному катанию пройдёт без зрителей. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Соревнования пройдут в Сочи на тренировочном катке рядом с ареной «Айсберг» с 23 по 27 октября.

«Зрители на турнир допускаться не будут», — приводит слова Когана ТАСС.

Первый этап Кубка России в Сызрани прошёл с ограниченным числом зрителей на трибунах (50% от вместимости арены). На втором в сезоне этапе в Москве зрители были допущены только на субботние и воскресные выступления.

Напомним, на первом этапе победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова, на втором этапе первенствовала Александра Трусова.