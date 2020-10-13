Директор «Самбо-70»: Трусова одержала слабую победу. Она не прибавит с Плющенко

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве. Трусова опередила Камилу Валиеву и Дарью Усачёву, ставших второй и третьей соответственно.

Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла в тренерскую академию Евгения Плющенко, до этого она занималась у Этери Тутберидзе.

«Камила Валиева должна в этом возрасте уже выдерживать груз ответственности в любых обстоятельствах. Тем более она татарка.

Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно.

Саша катается на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила, и считаю, что и не прибавит», — приводятся слова Лайшева на сайте телекомпании «Новый век».