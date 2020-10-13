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Ирина Слуцкая: домашние заботы делим с мужем пополам

Ирина Слуцкая: домашние заботы делим с мужем пополам
Фигурное катание / Гран-при 0

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая порассуждала на тему взаимоотношений полов. Спортсменка не согласилась с расхожим мнением, согласно которому быт рушит отношения. Также Слуцкая рассказала о своих взаимоотношениях с супругом.

«Быт рушит отношения. Очень часто такое слышу от знакомых. Мне кажется это утверждение неправдой. По крайней мере, для нас. Домашние заботы мы делим пополам.

Алексей больше занимается мужскими делами, в которые я совершенно не лезу и не понимаю их. Он абсолютно не боится этой работы: что-то ремонтирует, всегда лампочки меняет. Если нужно будет, и еду приготовит, и постирает, и погладит, и полы помоет. Я в нём полностью уверена.

Но, всё же, считаю, что уборка и готовка не мужские обязанности. К тому же я очень люблю готовить и стараюсь привлекать к этому процессу Варю, считаю, что это женские дела», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.

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