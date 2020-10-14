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«Хотела подписать «Леди ин ред». Самодурова выложила новое фото в красном

«Хотела подписать «Леди ин ред». Самодурова выложила новое фото в красном
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила несколько фотографий, а на одном из них она предстала с сестрой.

«Хотела подписать «Леди ин рэд», а придётся «С сеструлей», — написала Самодурова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Софья Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был пройти в Канаде.

Ранее Самодурова была вынуждена сняться с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России. Спортсменка сообщила, что выступала с температурой.

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