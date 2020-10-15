Елена Ильиных показала солнечное осеннее фото в парке

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, надевшая шляпу, сидит на скамейке в парке.

«Цугцванг, или когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.

«Утончённо-романтичная, а более того — загадочная», — написал один из подписчиков в комментариях.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.