Елена Ильиных показала солнечное осеннее фото в парке
Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, надевшая шляпу, сидит на скамейке в парке.
«Цугцванг, или когда игра заканчивается, король и пешка падают в одну и ту же коробку», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елены Ильиных.
«Утончённо-романтичная, а более того — загадочная», — написал один из подписчиков в комментариях.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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