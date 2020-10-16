Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи. У партнёра — коронавирус
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участие в третьем этапе Кубка России, который пройдёт в Сочи с 23 по 27 октября.
Накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнёра оказался положительный результат, сообщает пресс-служба ФФККР.
Для Бойковой и Козловского этап Кубка России в Сочи должен был стать первым в сезоне. Ранее с этапов национальных соревнований в парном катании в текущем сезоне снимались Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Во всех парах коронавирусом заразились партнёры.
На этапе в Сочи должны были выступить Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.
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