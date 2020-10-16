Волосожар — о занятиях дочери спортом: вдруг у двух олимпийских чемпионов будет ещё один?

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, выступавшая в спортивной паре вместе с будущим мужем Максимом Траньковым, рассказала, как ей удаётся совмещать карьеру и материнство.

«Нам с Анжеликой — ей три с половиной — никогда не бывает скучно. Мы живем за городом и каждый день гуляем на природе, вместе готовим, наряжаемся, фотографируемся. Нам обеим нравятся интерактивные игры, особенно «Крокодил». По выходным любим сесть в машину ранним утром и отправиться то в парк аттракционов, то в зоопарк, то в океанариум, то в театр. Собираемся накануне — любим вместе придумывать, что наденем. Идеальный день — это когда нам не нужно разлучаться ни на секунду. С моей работой такая возможность выдаётся нечасто.

Как удается совмещать карьеру и материнство? Сразу приучала Анжелику к режиму, поэтому всегда знаю, что и во сколько она будет делать. Это меня спасает: могу грамотно распределить день так, чтобы уделить дочери максимальное количество времени. Ещё один важный лайфхак — это бабушки, которые всегда готовы помочь. Они с нами даже в путешествиях — и моя мама, и мама Макса готовы лететь в любой конец света. Они обе опытные педагоги, хорошо знают, как общаться с детьми. К примеру, у мамы Максима за плечами 30-летний стаж преподавания в детском саду.

Анжелика занимается фигурным катанием, разумеется, по собственному желанию. Она с раннего возраста наблюдала, как работаем мы с Максимом. Водим дочь на гимнастику, в бассейн (летом она научилась плавать), до карантина ходили на балет. Я за то, чтобы ребёнок занимался спортом независимо от того, хочет ли он делать это профессионально. Впрочем, кто знает, вдруг у двух олимпийских чемпионов будет ещё один олимпийский чемпион. Я не против.

Анжелика любит сама выбирать одежду. Наблюдаю за ней, подсказываю, чтобы прививать ребенку чувство прекрасного. Она часто носит уютные спортивные костюмы — мягкие, плюшевые, но на первом месте у неё всегда женственные образы. Говорит, сегодня надену только платье, сделай мне красивую прическу. Порой подбирает платья нам обеим. В моём гардеробе её больше всего привлекает короткое жёлтое (Анжелика знает, что это мой любимый цвет)», — приводит слова Волосожар Tatler.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».