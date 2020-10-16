Елизавета Туктамышева: к холоду ещё не готова

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на похолодание, пришедшее в Санкт-Петербург после тёплой солнечной погоды последних дней.
«Хочется сейчас гулять по Петроградке, пить манговый смузи и наслаждаться тёплой погодой, а не вот это вот всё! Я к холоду ещё не готова», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Накануне группа Алексея Мишина прибыла на сбор в подмосковный Новогорск. Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин сдали тесты на коронавирус и находятся в режиме изоляции, пока не узнают результаты. После сбора фигуристы отправятся на третий этап Кубка России, который пройдет в Сочи с 23 по 27 октября.
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