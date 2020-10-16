Туктамышева: как же я устала уже сидеть в номере и ничего не делать
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что в настоящее время ожидает результатов теста на коронавирус. Группа Алексея Мишина, под руководством которого тренируется Туктамышева, прибыла на сбор в Новогорск, фигуристы находятся на самоизоляции и приступят к тренировкам только в том случае, если тесты на коронавирус дадут отрицательный результат.
«Как же я устала уже сидеть в номере и ничего не делать. Боже, когда придёт тест? Пожалуйста, быстрее. Не думала, что скажу такое, но хочется уже потренироваться пойти», — рассказала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
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