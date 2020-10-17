Гамова: никто силой же не тащил фигуристок к Плющенко, они же не крепостные

Двукратный призёр Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о переходе Александры Трусовой и Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Гамова не согласилась с расхожим мнением, согласно которому Плющенко переманивает спортсменок.

«Нужно с уважением относиться к выбору фигуристок, никто силой не тащил их к тренеру Евгению Плющенко. Насколько я понимаю, это нормальная практика — если спортсмен выбирает другого тренера, с которым ему комфортно работать. Мы должны с уважением относиться к выбору спортсменов. Никто силой же не утащил фигуристок. Они же не крепостные. Это было взвешенное решение. Значит, этих фигуристок что-то не устраивало в предыдущем наставнике и они увидели новые перспективы с Плющенко», — цитирует Гамову РИА «Новости».