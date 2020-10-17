Определились места проведения чемпионатов мира и Европы 2023 года

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) назвала места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию в 2023 году.

Мировое первенство примет японский город Сайтаме. Чемпионат Европы в сезоне-2022/2023 будет проходить в Хельсинки (Финляндия). Чемпионат четырёх континентов в 2022 году будет принимать Тяньцзинь (Китай), а в 2023-м — Сидней (Австралия).

В Сиднее турнир должен был состояться в 2021 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

Точные даты проведения турниров объявят позднее.

Стало известно, что третий этап Кубка России по фигурному катанию, который состоится в Сочи, будет проходить без зрителей. На втором этапе Кубка России, в Москве, зрителей пускали лишь на субботние и воскресные прокаты.