Ильиных опубликовала нежное видео с Топаловым, снятое за кулисами балетного театра

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, снятое за кулисами Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Танцовщица Ильиных готовится к выходу на сцену, а помогает ей в этом партнёр по телевизионному проекту «Ледниковый период» певец Влад Топалов.
Видео можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
Елена исполняет роль императрицы Александры Фёдоровны в балете «Распутин», который был поставлен в 2019 году японским хореографом Юкой Ойси специально для сезона выступлений известного танцовщика Сергея Полунина в знаменитом лондонском театре Palladium. В 2020-м спектакли не состоялись из-за пандемии коронавируса, но будут возобновлены в мае 2021 года.
16 января 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын. Мальчика назвали Миром.
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