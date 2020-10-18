Воронов: команда Тутберидзе в меня поверила, из-за чего я и достиг высоких результатов

Двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России по фигурному катанию Сергей Воронов рассказал, почему завершил карьеру только в 33 года.

«Моя карьера продолжалась с августа 1991 года по 2020 год – 29 лет. Если бы мне сейчас кто-то сказал: «Сергей, ты можешь вернуться в то время, когда тебе было 4 года, и что-то изменить», — я вообще бы ничего не поменял. Всё произошло так, как и должно было случиться, с самого начала и до конца моего пути в спорте.

Я благодарен прежде всего всем своим тренерам, и мне повезло, что у меня было много тренеров. У некоторых в жизни был только один тренер, а у меня их было много. Вы знаете, каждый из них дал мне что-то. Я кое-чему научился у каждого из них. Я благодарен своим конкурентам, которые сделали меня сильнее.

Например, я работал с Этери Тутберидзе и её командой. Они поверили в меня и заставили работать так усердно, что я смог завоевать медали на чемпионате Европы и финале Гран-при вместе с ними. Но, несмотря на это, Валентин Писеев сказал мне: «Всё, забудь. Тебе пора заканчивать». Мне тогда было 26 лет, а мне сказали, что это слишком много. Но Тутберидзе и её команда в меня верили, из-за чего я и достиг высоких результатов.

Может быть, если бы не некоторые люди, я бы не катался так долго. Теперь я могу сказать им: «Ребята, большое вам спасибо». Это было здорово, что они мотивировали меня на этот долгий бой, когда казалось, что моя карьера подходит к концу», — приводит слова Воронова IFS Magazine.