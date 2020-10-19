Шаботова, говорившая про «правильный допинг», прыгнула тройной аксель на Budapest Trophy

Выступающая за Украину фигуристка Анастасия Шаботова исполнила тройной аксель в произвольной программе на турнире серии «челленджер» Budapest Trophy в Венгрии.

14-летняя Шаботова стала 12-й одиночницей, успешно исполнившей тройной аксель на международных соревнованиях.

Она выиграла юниорский турнир на Budapest Trophy, набрав 153,87 по итогам двух прокатов.

Видео прыжка можно посмотреть на странице Anything GOEs в «Твиттере».

Напомним, в январе 2019 года Шаботова, которая тренируется в школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой, получила известность после высказываний о необходимости есть «правильный допинг», чтобы выигрывать, как фигуристки из «Хрустального». После скандала, накануне сезона-2019/2020, она приняла решение выступать за сборную Украины.